ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
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ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir süre top oynadıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir süre top oynadıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün manevra yaparak kazayı önlediği o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Siverek-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen 13 yaşındaki bir çocuk yol kenarında bir süre top oynadıktan sonra, karşıya geçmek isterken hızla gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğun yola çıkması ve hafif ticari aracın sürücüsünün manevra yaparak çocuğa çarpmama anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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