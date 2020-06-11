'Çocuğumu göremiyorum' dedi köprüden atlamaya çalıştı
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'Çocuğumu göremiyorum' dedi köprüden atlamaya çalıştı

'Çocuğumu göremiyorum' dedi köprüden atlamaya çalıştı Konya'da alt geçit korkuluklarından atlamak isteyen şahsı polisler kollarından ve ayaklarından çekerek kurtardı Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek köprüden alt geçide atlamak isteyen şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

11.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:52

'Çocuğumu göremiyorum' dedi köprüden atlamaya çalıştı

Konya'da alt geçit korkuluklarından atlamak isteyen şahsı polisler kollarından ve ayaklarından çekerek kurtardı

KONYA - Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek köprüden alt geçide atlamak isteyen şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı Alt Geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığını ve 9 aydır çocuğunu göremediğini iddia eden A.O.Ş. (43), alt geçidin üstünde bulunan korkuluklardan atlamaya çalıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkol aldığını söyleyen A.O.Ş.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan A.O.Ş. aşağıya atlamak istediği sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından kollarından ve bacaklarından yakalanarak korkuluklardan yukarıya çekildi. Polis ekipleri tarafından ambulansa götürülen ve kızı gelmezse atlayacağını söyleyen A.O.Ş., 9 aydır çocuğunu göremediğini, cezaevinden yeni çıktığını ve alkol aldığını söyledi. Ambulansa binmemek için direnen A.O.Ş. polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kendisini öldürmek istediğini söyleyen A.O.Ş., "Bomba koyup kendimi mi patlatayım" diye konuştu. Polis otosuna bindirilen A.O.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Çocuğumu göremiyorum' dedi köprüden atlamaya çalıştı

Kaynak: İHA

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