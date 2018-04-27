Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Çocuğum okusun diye ben de okuyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Çelebi, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için büyüklerinin de okuması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle okul olarak okuma etkinliği düzenlemeyi uygun gördüklerini belirten Çelebi, bu sayede öğrencilerin yanı sıra velilere de okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Etkinlikte öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve veliler, bir süre kitap okudu.