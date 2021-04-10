"Çocuğum hasta para bozar mısınız" dedi başarılı olamayınca gasp etmek istedi
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"Çocuğum hasta para bozar mısınız" dedi başarılı olamayınca gasp etmek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Çocuğum hasta para bozar mısınız' dedi başarılı olamayınca gasp etmek istedi

Arnavutköy'de çocuğunun hasta olduğunu ve zor durumda olduğunu belirterek cebinde bulunan doları bozdurmak isteyen şahıs, talebini reddeden esnafı gasp etmek istedi.

Arnavutköy'de çocuğunun hasta olduğunu ve zor durumda olduğunu belirterek cebinde bulunan doları bozdurmak isteyen şahıs, talebini reddeden esnafı gasp etmek istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Semih Sokak'ta bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs dükkana gelerek çocuğunun hasta olduğunu belirtti ve cebinde bulunan 100 doları bozdurmak istediğini söyledi. İşletme sahibi şahıstan şüphelendi ve kendisini döviz bürosuna yönlendirdi. İşletme sahibinin talebini reddetmesi üzerine dükkandan ayrılan şahıs yaklaşık beş dakika sonra geri geldi ve işletme sahibine "Kasa da ne varsa boşalt, çocuğum hasta" diyerek gasp etmek istedi. Sabah saati olduğundan dolayı kasada para olmadığını belirten iş yeri sahibi kadın ise kasanın arkasında bulunan çantasından bir miktar para alarak şahsa verdi. Parayı alan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yardıma ihtiyacım var diyor ancak başka ilçelerden adresler veriyorlar

Yaşanan olayla alakalı konuşan komşu esnaf Erkan Temür, "Birkaç gün önce komşumuzun başından geçen bir olay var. Bir kişi geliyor dolarım var bozabilir misiniz diye soruyor. Esnaf mümkün olmadığını söyleyip gönderiyor ondan sonra bu kişi gelip komşumuzu gasp ediyor. Bu tarz olaylar Arnavutköy'de ara ara oluyor. Tanımadığımız bilmediğimiz insanlar farklı bahaneler ile geliyorlar buralara ancak bir müdahale edemiyoruz tam olarak ne yapmak istediği belli olmadığından dolayı. Bizim ofisimize çok fazla kişi geliyor bu tarz olaylar ile bizde acil paraya ihtiyacı olan kişilere sizinle gelelim bir bakalım dediğimizde bize farklı ilçelerden adresler veriyorlar. Burası biraz daha kırsal alan olduğu için bu tarz olaylar çok çeşitlenmeye başladı. Bu olayların önüne geçilmesi açısından emniyet güçlerimizden yardım talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde bu tarz olayların artması ile ilgili konuşan esnaf Sinan Akdağ, "Arnavutköy halkı iyi niyetli olduğu için, çabucak kandırılan bir halk olduğu için inanıyorlar böyle gelip ajitasyon yapan dolandırıcılara. Yardım yapılacaksa araştırılıp yapılması lazım. Dükkanlarımıza ellerinde eski sahte faturalarla gelip borcu olduğunu söyleyenler oluyor. Amaçları kesinlikle dolandırmaktır. Günde 10 kişiyi dolandırsalar çok ciddi bir para çıkıyor ortaya" şeklinde konuştu.

Olay anı kamerada

Öte yandan yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde dükkana gelen şahsın bir süre çalışanla konuştuğu görülüyor. Dolar bozdurma isteği reddedilen şahsın dükkandan çıktıktan sonra geri geldiği kameralara yansıyor. Görüntülerde kadın çalışanın önce kasayı açtığı sonra ise şahsa bir miktar para verdiği görülüyor. - İSTANBUL

'Çocuğum hasta para bozar mısınız' dedi başarılı olamayınca gasp etmek istedi
'Çocuğum hasta para bozar mısınız' dedi başarılı olamayınca gasp etmek istedi
'Çocuğum hasta para bozar mısınız' dedi başarılı olamayınca gasp etmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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