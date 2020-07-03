Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak? e-Okul VBS giriş Çocuğum hangi ilkokula gidecek sorusu, veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitim görecekleri okullar e-okul üzerinden bildiriliyor. Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Okul kayıt dönemine uzun bir süre olmasına rağmen, yaz tatiline girmiş olan veli ve öğrenciler hangi okula kayıt yaptıracaklarını araştırıyor. http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin okul bilgisinin yer alacağı sistemde ikametgah adresi de göz önünde bulunduruluyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemiden ötürü okullardan uzak kalan öğrencilerin, 2019 - 2020 maratonu son buldu. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce açıkladığı gibi yeni eğitim ve öğretim döneminin eylül ayında başlaması planlanıyor.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs nedeniyle eğitimin bir kısmını uzaktan sürdüren öğrenciler, dönemi tamamlayarak yaz tatiline girdiler. Bu süreçte de okul kayıt dönemini sorgulayan velilere, MEB tarafından konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

OKUL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgilerine dayanarak e-okul sistemi üzerinden açıklanacak. Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla yerleşmiş oldukları okulu görüntüleyebilecekler.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sistemi üzerinden erişime açtığı ''Çocuğum hangi okula gidecek'' modülü ile okul bilgisine ulaşılıyor. Öğrencinin T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile işlerm gerçekleştiriliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI...