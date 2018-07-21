Çin'de Polis Memuru, Nehre Düşen Çocuğu Son Anda Kurtardı
Çin'de, nehirdeki akıntıya kapılan çocuk tesadüfen oradan geçmekte olan polis memuru tarafından son anda kurtarılırken, o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti Panzhihua şehrinde bir nehirde akıntıya kapılarak boğulmak üzere olan çocuk son anda kurtarıldı.
TEREDDÜT ETMEDEN SUYA ATLADI
Polis memuru Xie Hu, ailesiyle birlikte nehir boyunca yürüyüşe çıktığı esnada nehir sularında sürüklenen bir çocuğu gördü. Polis memuru, çocuğu görür görmez tereddüt etmeden nehre atlayıp kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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