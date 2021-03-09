Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor

09.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:15

Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor Bursa'da çocuğu olmayan çiftçiler, bir kayanın etrafında tur atıp, dibinden çıkan böcek ya da solucanı yutuyor.

Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor

BURSA - Bursa'da çocuğu olmayan çiftçiler, bir kayanın etrafında tur atıp, dibinden çıkan böcek ya da solucanı yutuyor.

Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde bulunan 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayanlar tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan çiftler, bu kayanın yanına gelerek, kayanın etrafında 3 tur attıktan sonra, kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Böceği yuttuktan sonra arkasına bakmadan evinin yolunu tutanlar, bu sayede çocukları olacağına inanıyor. 'Ebe Kaya', Bursa ve şehir dışından gelen çok sayıda çift tarafından ziyaret ediliyor.

Işıklı köyü muhtar azası Murat Ünsal, "Köyümüzün tarihi çok eski. Ebe Kaya olarak bildiğimiz kaya, çocuğu olmayan kişiler tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan kişi, köyden bir kadını yanına alarak kayanın olduğu yere geliyor. Köydeki kadın önde, çocuğu olmayan kişi ise arkada, kayanın etrafında 3 tur atıyorlar. 3 turun ardından çocuğu olmayan kişi kayanın etrafını eşerek, ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Daha sonra hiç arkasına bakmadan evinin yolunu tutuyor" dedi.

(BRK-MŞ-SO-Y)

Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor
Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor
Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor
Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 20:16:15. #1.15#
title