Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"MARDİN – Girdiği Liselere Geçiş Sınavında Mardin'in Mazıdağı ilçe birincisi olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefkan Hasanoğlu'nun babası Hüseyin Hasanoğlu, ebeveynlerin tarla, bağ, bahçe veya eve yatırım yapmak...

21.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:22

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın"

MARDİN – Girdiği Liselere Geçiş Sınavında Mardin'in Mazıdağı ilçe birincisi olan 8'inci sınıf öğrencisi Sefkan Hasanoğlu'nun babası Hüseyin Hasanoğlu, ebeveynlerin tarla, bağ, bahçe veya eve yatırım yapmak yerine çocukların eğitimine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Sefkan Hasanoğlu girdiği LGS'de 471 puan alarak ilçe birincisi oldu. Baba Hüseyin Hasanoğlu, ebeveynlerin ev, tarla veya bahçe yatırımı yerine çocuklarının eğitimine yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Düzenli çalışarak sınavın üstesinden geldiğini belirten Sefkan Hasanoğlu, "İlk başlarda sınavlara çalışırken çok fazla odaklanamıyordum. Çünkü sınav soru tarzları biraz zordu. Sonradan düzenli olarak çalışarak o soru tiplerine alıştım, bu çabam son dönemdeki deneme sınavları sonuçlarına da yansıdı. Önceden de kitap okuyordum. Sınav süresince yaklaşık olarak 250 roman okudum. Bu kitapların benim üzerimde soru çözmede ve anlamada bayağı etkili oldu. Matematik bölümündeki muhakeme soruları ilk başlarda çözemiyordum, kitap okuya okuya soruları kolay bir şekilde anlayarak çözdüm" dedi.

"Hayalim Hacettepe tıp"

Hacettepe Üniversitesinin Tıp Fakültesini okuyup beyin cerrahı olmayı istediğini belirten Hasanoğlu, "Böylece insanların hayatını kurtaran bir kahraman olmak istiyorum. Teknolojik aletler odaklanmamı etkiliyordu. Kardeşim telefon ile oynayıp şarkı dinlediği sırada ben kitap okuyup test çözüyordum. Boş vakitlerimde telefon, televizyon ve tablet gibi teknolojik aletlerden uzak durmaya çalıştım ve böylece çok güzel bir şekilde odaklandım. 1 yılı aşkındır televizyon izlemedim bugün ilk defa gönül rahatlığıyla televizyon seyredeceğim" diye konuştu.

"Günde en az 40 dakika kitap okudum"

Günde en az 40 dakika kitap okuduğunu kaydeden Hasanoğlu, "Herkese günde en az 40 dakika kitap okumalarını öneriyorum. Bir de ilk başlarda deneme sınavlarına girdiklerinde çok yanlış yaptıklarında endişelenip üzülmesinler ve daha iyi bir sonuca ulaşmaya kenetlensinler. Benim en büyük destekçim başta ailem ve öğretmenlerdi, bana destek olarak sırt çıkmaları ve anlamadığım konuları daha iyi anlamam için ellerinden gelen desteği vermeleri ile bu başarıyı yakaladım. Buradan bana destek olan tüm öğretmenlerime gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başarısı annesi ve öğretmenleri sayesinde geldi"

Sefkan Hasanoğlu'nun sınavda 1'inci olmasında annesinin ve öğretmenlerinin emeğinin etkin olduğunun altını çizen Baba Hüseyin Hasanoğlu, şunları söyledi:

"Sefkan ilkokuldan beri düzenli bir şekilde çalışıyordu. Öğretmenlerini ve biz velilerini dinleyen bir çocuk olduğu için başarılı oldu. Son sınıfta sistem değiştiği için ilk başlarda biraz olsun zorlandı. Sistem değişikliği sonrası ağırlıklı olarak muhakeme soruları karşımıza çıktı. Bu soruları çözerken bayağı zorlandı, daha sonra bizim ve öğretmenlerin desteği ile iyice toparlandı ve bu seviyeye geldi. Biz ebeveynler olarak çocuğumuza hep destek çıktık. Burada annelerin emeğini göz ardı edemeyiz. Annesi yemeğinden tuttun da giyimi ve kuşamına kadar her şeyi ile ilgileniyordu. Eksik kaldığı konularda yapabildiklerimi ben yapıyordum yapamadığım konularda ise öğretmenleri ve eşimin desteği ile baş ediyordu."

"Tarlaya yapacağınız yatırımı evladınıza yapın"

Hüseyin Hasanoğlu ebeveynlere çağrıda bulunarak tarlaya, bağa, bahçeye yapacakları yatırımı çocuklarına yapmalarını istedi. Hüseyin Hasanoğlu, "Elinizden geldiğince eğitime yatırım yapın. Çünkü en büyük yatırım eğitimdir ve okumaktır" dedi.

Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: 'Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları Ekonomi
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti 3. Sayfa
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cenk Eren Deniz Seki Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: Çocuğu LGS ilçe birincisi olan baba: "Tarla veya eve değil eğitime yatırım yapın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:41:49. #1.14#
title