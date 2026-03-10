Haberler

Çocuğu kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da çocuğu kasten öldürme suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da çocuğu kasten öldürme suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın çocuğu kasten öldürmek suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu