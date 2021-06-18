Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu
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Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu Annesinin işkence yaptığı Y.T.'nin babası T.Ö.: "Bugün benim çocuğum ölmüşte olabilirdi" "2 gün önce bana video atarak 'çocuğunu öldüreceğim' dedi.

Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu

Annesinin işkence yaptığı Y.T.'nin babası T.Ö.:

"Bugün benim çocuğum ölmüşte olabilirdi"

"2 gün önce bana video atarak 'çocuğunu öldüreceğim' dedi. Bende hemen bu videoyu emniyete gönderdim"

KAYSERİ - Kayseri'de iddiaya göre annesinin zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı 3 yaşındaki çocuğun babası, yaşadığı olayları İhlas Haber Ajansı'na anlatarak, "Bugün benim çocuğum ölmüşte olabilirdi. En sonunda 2 gün önce bana video atarak 'çocuğunu öldüreceğim' dedi. Bende hemen bu videoyu emniyete gönderdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö. iddiaya göre, 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ö.'nün ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Çocuk Y.T. ise devlet koruması altına alındı.

"Çocuğum ölebilirdi"

Anne Ö.Ö.'nün tutuklanıp, çocuğunun da devlet koruması altına alınmasının ardından rahat bir nefes aldığını söyleyen T.Ö. ise, başından geçen olayları İHA'ya anlattı. T.Ö., "1.5 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bugün bir annenin çocuğuna sigara ve ilaç içirip işkence yaparak gündeme gelen çocuğun babasıyım. Bundan 4 yıl önce Öznur ile nikah yaptık. Geçmişini bilmediğim halde sadece bir evlilik yaptığını biliyordum. Meğerse benden önce 1 resmi nikahlı, 2 ayrı kişiyle de benim gibi evlenmiş. Hırsızmış, dolandırıcıymış. Benim bunlardan haberim yoktu. Benim yanıma geldiğinde bunlar araştırarak öğrendim" dedi.

"1.5 yıldır bu çocuğa yapmadığı işkence yoktur"

T.Ö., "Buraya gelmeden önce bu kadın 8 aylık hamileydi. Şimdi 8 aylık hamile olan bir kadın doğurur ama bu çocuk ortada yok. Bu da içimde bir şüphe bıraktı. Bu çocuğumu da benden habersiz başka bir adamın adına kaydettirmiş. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, lütfen benim çocuğumu bana teslim edin. Bu kadın benim yanımdayken çocuğumla beni tehdit ediyordu. 'Bana bu kadar para vermezsen bu çocuğu öldüreceğim, sana ciğer acısı yaşattıracağım' diyordu. Bende her şeye katlandım. Çünkü sonuçta benim çocuğum ortada ve bırakmam olmazdı. Öyle bir niyetim olsaydı, çocuğuma bakmamak gibi bir niyetim olsaydı, bakmazdım. Ayda 10 bin TL ona para gönderiyordum. Yaptığı işleri ailesine bildirdiğimde bana 'kızımız öyle bir şey yapmaz' diyordu. Kızın yaptığı işlerin delilleri bende vardı. 'Bir baba olarak ben nasıl çocuğuma sahip çıkıyorsam, sizde kızınıza sahip çıkın' diye uyardım. Kimse beni dinlemedi" dedi.

"Müebbet hapis cezası almasını istiyorum"

T.Ö., "En sonunda 2 gün önce bana video atarak 'çocuğunu öldüreceğim' dedi. Bende hemen bu videoyu emniyete gönderdim. Onlarda gereken şeyleri yaptılar. Şuanda çocuğum esirgeme kurumunda, bu kadında hak ettiği girdi. Böyle bir kadının müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Bugün benim çocuğum ölmüşte olabilirdi. Eğer müdahale etmeseydim o çocuk toprağın altındaydı. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kulandı.

Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu
Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu
Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu
Çocuğu işkence gören acılı baba İHA'ya konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
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