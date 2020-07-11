Çocuğu için göle atlayan baba boğuldu Çocuğu için göle atlayan baba boğuldu -Evladı için canını feda etti -Çorum'dan yürek yakan haber -Akıntıya kapılan kayığı kurtarmak isterken yaşamını yitirdi Çorum'un İskilip ilçesinde iddialara göre çocuğunun içerisinde bulunduğu kayığın baraj kenarında akıntıya kapıldığını gören baba suya atladı.

Çocuğu için göle atlayan baba boğuldu

-Evladı için canını feda etti

-Çorum'dan yürek yakan haber

-Akıntıya kapılan kayığı kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde iddialara göre çocuğunun içerisinde bulunduğu kayığın baraj kenarında akıntıya kapıldığını gören baba suya atladı. Talihsiz baba girdiği baraj gölünde boğularak yaşamını yitirirken çocuğu kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Karaburun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Obruk Barajı kenarında bulunan kaz çiftliğine tel örgü çekmek için giden Mustafa Acar, çalıştığı sırada baraj kenarında içerisinde çocuğunun bulunduğu kayığın akıntıya kapıldığını gördü. Baraj Gölünde ilerleyen kayığı çekmek için suya giren babanın çabaları yetersiz kalınca peşinden yüzmeye başladı. Yaklaşık 30 metre kadar yüzen talihsiz adam bir süre sonra gözden kayboldu. Suda kaybolan Acar için çiftlikte bulunan yakınları ile vatandaşlar; jandarma, AFAD ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken köylüler de sandallarla baraj gölüne girip ağlarla talihsiz adamı aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra balıkçıların ağlarına takılan Acar, sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA