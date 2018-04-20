Çocuğu İçin Evde Sandalyeden Survivor Parkuru Kurdu

Sivas'ta yaşayan bir aile çocuğunu mutlu etmek için evine sandalyelerden Survivor parkuru kurdu ve bu anları kayıt altına alan ailenin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine ilgi odağı oldu.

Sivas'ta yaşayan aile Survivor'ı çok seven çocukları 3.5 yaşındaki çocukları Necati Aledaroğlu'nu mutlu etmek adına sandalyelerden Survivor parkuru kurdu. Minik Necati'nin babası tarafından kurulan parkurda yarıştığı anlar aile tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medya da paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. - SİVAS