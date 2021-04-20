Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: "Bizi tehdit ediyorlar"
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Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: "Bizi tehdit ediyorlar"

İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Haberler | Güncel

Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: "Bizi tehdit ediyorlar"; Van'da 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Tahsin Ertaş, çocuğuna kavuşmak için verdikleri mücadeleden dolayı tehdit edildiklerini söyledi.

Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: "Bizi tehdit ediyorlar";

VAN - Van'da 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Tahsin Ertaş, çocuğuna kavuşmak için verdikleri mücadeleden dolayı tehdit edildiklerini söyledi.

Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan ve her hafta HDP il binası önüne kadar yürüyüş yapıp çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Vanlı ailelerden Ertaş ailesi, oğlu Yusuf'un geri verilmesini istiyor. Artvin Hopa'da üniversite 3'üncü sınıfta okuyan oğlu Yusuf Ertaş'ın 2014 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden acılı aile, 7 yıldır evlatlarının hasretini çekiyor. 7 yıldır çocuğum kayıptır. Ben bunu HDP'den istiyorum. Artvin Hopa'da okuyordu. Üniversite 3'üncü sınıftaydı. O günden bu yana sağ mı, ölü mü bilmiyorum" dedi.

Konuşmasında oğlunun teslim olması için çağrıda bulunan Ertaş, "Oğlum gel Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Ben hastayım. Allah rızası için gel, ben seni özlemişim" ifadelerini kullandı.

"Bizi tehdit ediyorlar"

Oğlunun efendi birisi olduğunu ve bunu herkesin de bildiğini belirten Ertaş, "Allah şahittir, ben bunu ondan beklemiyordum. Ama kafasını yıkadılar. Kandırıp götürdüler. Bizler köye gidip geliyoruz. Hiçbir tadı yok. Biz tehlikeye giriyoruz, bizi tehdit ediyorlar. Sadece HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tehdit etmesinler. Kimseye bir şey dememişim. Sadece oğlumu istiyorum" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: 'Bizi tehdit ediyorlar'
Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: 'Bizi tehdit ediyorlar'
Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: 'Bizi tehdit ediyorlar'
Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: 'Bizi tehdit ediyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

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