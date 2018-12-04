Çocuğu Bıçaklayıp Parasını ve Telefonunu Gasbettiler

Çocuğu Bıçaklayıp Parasını ve Telefonunu Gasbettiler

Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuğu bıçakladıktan sonra parasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı.

Çocuğu Bıçaklayıp Parasını ve Telefonunu Gasbettiler

Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuğu bıçakladıktan sonra parasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Beydelli Mahallesi'nde 3 şüpheli, iş yerinden haftalık harçlığını alıp evine doğru giden M.M'ye (16) bıçakla saldırdı.

Şüpheliler, çocuğun cep telefonunu ve 300 lirasını gasbettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan çocuk ise çevredekiler tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ç.S, H.M.D. ve K.K. olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerle birlikte, olayda kullandıkları bıçak ve gasbettikleri paranın bir kısmı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen 3 şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.

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