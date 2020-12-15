Çocuğu Almanya'ya kaçırılan babadan yardım çağrısı

İSTANBUL 'da yaşayan Murat Geyik, boşandığı eşinden olan çocuğunun velayetini üzerine almasına rağmen 2 yıldır evlat hasreti çektiğini belirtti. Velayetin baba Murat Geyik'e verilmesine rağmen anne L. A. tarafından kaçırıldığı iddia edilen küçük çocuğun Almanya 'da saklandığı ortaya çıktı. Almanya'daki davayı da kazanan baba Geyik, çocuğuna kavuşabilmek için yetkililerden yardım istiyor.

İstanbul'da yaşayan Murat Geyik 4 yıl önce evlendiği eşi L.A. ile boşanma kararı verdi. Boşanma davasının açılmasının ardından mahkeme çocuğun yaşından dolayı velayeti anne L.A.'ya verdi. Daha sonra eşinin psikolojik sorunları olduğu ve çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden baba Murat Geyik, haklı bulunarak velayet davasını kazandı. Çocuğunu babaya vermeyen anne L.A. çocuğu yurt dışı kaçırmaya çalışırken havalimanında yakalandı. Hakkında hapis cezası ve icra cezaları bulunan annenin daha sonra çocuğu kaçak yollarla Almanya'ya kaçırdığı iddia edildi. Baba Murat Geyik 2 yıl önce velayetini aldığı çocuğuna kavuşabilmek için yetkililerden yardım istiyor.

ALMANYA'DA GÖRÜLEN DAVADA BABAYA İADESİ İSTENDİ

Evlat hasreti çeken baba Murat Geyik, "Son kirasını Almanya'dan ödediğini öğrendim. O numarayı aradığımda Almanya'da olduğu ortaya çıktı. Lahey sözleşmesi gereğince uluslararası çocuk kaçırma davası açtım. SEGBİS üzerinden Almanya'da görülen davaya katıldım. Dava sırasında eşim çocuğu Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçırdığını söyledi. Mahkeme yaklaşık 10 saat sürdü. Dava sonucunda çocuğun Türkiye 'ye iadesine karar verildi. Karar kesinleşmesine rağmen çocuğu şu an Almanya'da da kaçırıyor" dedi.

"ÇOCUĞUMA 'BABAN ÖLDÜ' DEMİŞ"Türkiye'de ve Almanya'da açılan tüm davaları kazanmasına rağmen çocuğuna kavuşamadığını belirten Geyik, "Türkiye'de 6 tane dava kazandım. 7'nci davayı da uluslararası olarak kazandım. Yasadışı olarak çocuğumu kaçırıyor ve saklıyor. Hakkında yakalama kararı var. Yurt dışı yasağı olmasına rağmen çocuğu kaçırıyor. Annesinin psikolojik sorunları var. Almanya'dan beni görüntülü arayıp morarmış gözünü gösteriyor bana. Çocuğu teslim etmeyeceğini söylüyor. Çocuğuma baban öldü demiş" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN BANA YARDIM ETSİNLER ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan kızı için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Aytaç Atasoy çocuğuna kavuşmuştu. Baba Geyik, aynı durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Geyik, "Haberlerde Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'da bir çocuk kaçırma davasına müdahil olduğunu ve çocuğu geri götürdüklerini gördüm. Benim de başımda aynı sıkıntı var. Lütfen bana yardım etsinler. Çocuğumu istiyorum" diye konuştu.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı