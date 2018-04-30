Küçük Kızı Taciz Eden Yaşlı Adamı, Kadınlar Yaka Paça Yakalattı!
Adana'da yaşlı adamın küçük kız çocuğunu taciz ettiğini gören kadınlar olayı polise ihbar ederek tacizciyi yakalattı.
Adana'da 59 yaşındaki yaşlı adam kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark eden kadınlar, kızla konuşup emin olunca polise haber verdi. Tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİ
Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda yalnız yaşayan 59 yaşındaki Feyzullah Y., bir kız çocuğunu taciz etti.
DURUMU FARK EDEN KADINLAR, POLİSE HABER VERDİ
Durumu fark eden kadınlar, çocuğu dinleyince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Feyzullah Y., polis tarafından gözaltına alındı.
MAHKEME TACİZCİYİ TUTUKLADI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
YORUMLAR (33)
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KISASTA HAYAT VAR diye boşuna denmemiş bu karta istediğin hapis cezasını ver yinede o acıyı tadamayacaktır ona o acıyı tattırıp öldürülmesi gerektiğini düşünüyorum ki onun gibi olanlara ibret olsun diye sonuçta hepimizin çocuğu kardeşi ailesi var olaya bu açıdan bakmak lazım yanlış mi düşünüyorum arkadaşlar?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah aşkına böyle pislikleri asın bakalım birdaha böyle olaylar duyuyor muyuz? böyleleri eğitimle ıflah olmazz tek çare ölüm bunlaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamın suratını kapatmışlar ama yine de tiksindim bakamadım. Suratına tükürmelik kart zampara. Bu kart zamparaların bir yerlerini zımparalasalar ne hoş olur...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu ınsanların neden yuzunu kapatıyorsunuzCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Asın gitsınCevap Yaz 9 Yayından Kaldır