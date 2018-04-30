Küçük Kızı Taciz Eden Yaşlı Adamı, Kadınlar Yaka Paça Yakalattı!

Adana'da 59 yaşındaki yaşlı adam kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark eden kadınlar, kızla konuşup emin olunca polise haber verdi. Tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİ

Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda yalnız yaşayan 59 yaşındaki Feyzullah Y., bir kız çocuğunu taciz etti.

DURUMU FARK EDEN KADINLAR, POLİSE HABER VERDİ

Durumu fark eden kadınlar, çocuğu dinleyince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Feyzullah Y., polis tarafından gözaltına alındı.

MAHKEME TACİZCİYİ TUTUKLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.