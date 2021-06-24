Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde açık alanda aralarında çocukların da bulunduğu davetlilerin, tabanca ve tüfekle havaya ateş açtığı nişanda çekilen görüntülerle ilgili polis soruşturma başlattı.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde açık alanda aralarında çocukların da bulunduğu davetlilerin, tabanca ve tüfekle havaya ateş açtığı nişanda çekilen görüntülerle ilgili polis soruşturma başlattı. Görüntülerde, küçük yaştaki çocuğun eline tabanca verip, havaya ateş ettiren kişinin mahalle muhtarı olduğu belirlendi.

Ayvacık ilçesinde 8 Haziran günü akşam saatlerinde açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkar çıkardı. Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında, silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı. Bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

ÇOCUĞA SİLAH VEREN MUHTARMIŞ

Görüntüleri inceleyen polis, soruşturma başlattı. Soruşturmada, görüntüde bir çocuğun eline tabanca verip ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı A.Y. olduğunu tespit etti. Hakkında işlem başlatılan muhtarın, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde de görev yaptığı belirtildi.

Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Acun Ilıcalı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | SAMSUN ÇOCUĞA SİLAH VERİP, HAVAYA ATEŞ AÇTIRAN MUHTARMIŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:57:54. #1.14#

title