Çocuğa karşı eziyet suçundan aranıyordu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve "çocuğa karşı eziyet" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve "çocuğa karşı eziyet" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Adli işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi'ne sevk edilen İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa