Çocuğa içki içiren çifte, uşak'ta gözaltı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERUşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.
05.09.2019 15:41
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Uşak'ta, çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 14.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Feyzi DAVULCU/UŞAK,
Kaynak: DHA