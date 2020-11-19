Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu iş adamının, içinde 12 bin dolar bulunan çantasını 6 yaşındaki bir çocuğa çaldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.