Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı
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Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı

19.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:02

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu iş adamının, içinde 12 bin dolar bulunan çantasını 6 yaşındaki bir çocuğa çaldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde Suriye uyruklu iş adamının, içinde 12 bin dolar bulunan çantasını 6 yaşındaki bir çocuğa çaldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı
Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı
Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı
Çocuğa hırsızlık yaptıran iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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