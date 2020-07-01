Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı
KOCAELİ'de, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.Ö. (46), saklandığı adreste yakalandı.
01.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:29
KOCAELİ'de, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.Ö. (46), saklandığı adreste yakalandı.
- Kocaeli
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ö.'nün Kandıra ilçesinde saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, A.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Kocaeli
Kaynak: DHA