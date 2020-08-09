Çocuğa cinsel istismardan aranan kadın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.Y. isimli kadın Gaziantep polisi tarafından yakalandı.

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.Y. isimli kadın Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 22 yıl hapse mahkum edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet ekipleri tarafından Konak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan A.Y. isimli şüpheli kadın yakalandı. A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA