Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliye esnaftan tepki
Antalya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheliye, esnaf tepki gösterdiMuratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde 55 yaşındaki E.K'nin 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
06.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:26
Antalya'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheliye, esnaf tepki gösterdi
Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde 55 yaşındaki E.K'nin 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
Olayı güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibi, şüpheliyi çağırdığı polise teslim etti.
Bu sırada bölgedeki esnaf tepki gösterdiği şüpheliye saldırmak istedi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA