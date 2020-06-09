Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti
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Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti

Diyarbakır'da erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti
09.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:52

Diyarbakır'da erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 5. Sokak'ta iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüsünde 52 yaşındaki M.H'nin, kağıt toplayıcılığı yapan erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu fark etti.

Zanlıyı yakalayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Gözaltına alından şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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