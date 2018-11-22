Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Adliyede

AKSARAY'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette S.İ. (15) adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandığı belirtilen C.S. (45) adliyeye sevk edildi.

Kireçli mevkiinde dün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. S.İ.'nin yapılan sağlık kontrolünde de cinsel istismara uğradığı saptandı. 10 yıl önce eşinden boşanan hurdacılık yapan C.S. de alınan ifadesinin ardından, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

- Aksaray