Çocuğa cinsel istismar suçundan hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Ankara'da sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 48 yaşındaki şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Taşra İlamat Masasınca sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 48 yaşındaki A.C.V. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C.V. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı