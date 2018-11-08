Cocu'nun Ayrılmasıyla Forma Şansı Bulan Valbuena, Son 2 Maçtaki Performansıyla Göz Dolduruyor
Fenerbahçe'nin Anderlecht'i devirdiği maçta performansıyla göz dolduran Valbuena, son 2 maçtaki performansıyla göz dolduruyor.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i mağlup ederek 6 resmi maç sonunda galibiyetle tanıştı. Phillip Cocu'nun ayrılmasıyla yeniden 11'de şans bulan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, performansıyla göz doldurdu.
DERBİDE DE YILDIZLAŞMIŞTI
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 1 gol atan, 1 de asist yapan Fransız yıldız, aynı katkıyı Anderlecht karşısında da yaptı. 71'de takımını öne geçiren Mathieu Valbuena, 3 dakika sonra Frey'e yaptığı asistle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.
YORUMLAR (4)
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valbuenayi onatmamak için elinden ne geliyorsa yapmak isteyen birileri cok kızmıştır valbuenanin sahlanişina işte budur.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ben cocu nasılsınız fenevliler ben sevmek sizi . Ben ayrılmamak sizden . Kalbim olmak sizinle. Ama şuan ben olmak şömine önünde maçı izlemek . Biramı içmek . Ben maaş almak fenevi çok sevmek. Siz türkler nasıl dersiniz ha şöyle bir çift sözüm var velbuanauaya. Sen velbuanaua ben senden çok maaş almak sen beni kıskanmak sen ise oynamamak . FENEV CUMHURİYETI ÇOK YAŞA imza cocu .Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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Tebrikler Fenerbahçe Türkiyemizin bu galibiyete ihtiyacı vardı bugünden sonra Fenerbahçe nin yeni TD 'si belli olmuştur hoşgeldin Erwin KoemanCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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FENERBAHCE EŞSİZ LİDER ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAGLI BÜYÜK BİR CUMHURİYETTİRCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır