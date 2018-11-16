Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Phillip Cocu, İstanbul'dan Ayrılmıyor
Geçtiğimiz ay Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Hollandalı hoca Phillip Cocu, henüz İstanbul'dan ayrılmadı.
Sezon başı Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevine getirilen ancak art arda gelen başarısızlıklar nedeni ile yaklaşık 1 ay önce görevinden alınan Phillip Cocu geride bıraktığımız gün İstinye Park'da objektiflere takıldı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılalı bir ay olmasına rağmen İstanbul'dan ayrılamayan Hollandalı teknik direktör öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa süre alışveriş yaptı.
KULÜBÜN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇ İLE AVM'DEN AYRILDI
Türk futbolseverlerin meraklı bakışları arasında alışverişini tamamlayan Cocu daha sonra Fenerbahçe kulübünün tahsis ettiği özel araç ile alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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Ne güzel iş biz bilet parası verip soğukta maç izleyelim takımla üzülüp sevineliö adam gelsin bizim paraları indirsin takımı batırsın kovulsun hala araç tahsis edilsin 4 sene fb altyapısında olmak üzere toplam13 sene fıtbol oynamış biri olarak söylüyorum futbolla bizi kandırmaya çalışanlar var sırf fıtbol maçlarına verilen paralarla çoğu insan açlıktan kurtulurCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kerizlerin parasini yiyor yani ama bu fener yalakasi uyduruk medya acikca söyleyemiyorCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır1907: Birisi 10 maç mı dedi :) Herkez Kayseri değil . . .3 2 Yayından Kaldır