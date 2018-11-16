Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Phillip Cocu, İstanbul'dan Ayrılmıyor

Sezon başı Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevine getirilen ancak art arda gelen başarısızlıklar nedeni ile yaklaşık 1 ay önce görevinden alınan Phillip Cocu geride bıraktığımız gün İstinye Park'da objektiflere takıldı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılalı bir ay olmasına rağmen İstanbul'dan ayrılamayan Hollandalı teknik direktör öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa süre alışveriş yaptı.

KULÜBÜN TAHSİS ETTİĞİ ARAÇ İLE AVM'DEN AYRILDI

Türk futbolseverlerin meraklı bakışları arasında alışverişini tamamlayan Cocu daha sonra Fenerbahçe kulübünün tahsis ettiği özel araç ile alışveriş merkezinden ayrıldı.