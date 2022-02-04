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Coca-Cola'ya rekabet soruşturması

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Coca-Cola'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'yi de dahil etti.

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'yi de dahil etti.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27 Ocak 2022 tarihli toplantısında müzakere etti.

Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Rekabet Kurulu, Coca Cola, Müzakere, Ocak, Ekonomi, Haber

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