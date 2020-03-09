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Coca Cola, Türkiye, Ekonomi

Coca-Cola Türkiye, 100 bin "kız kardeş"e ulaşacak

Coca-Cola Türkiye'nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla düzenlediği Kız Kardeşim Projesi 100 bin kadına ulaşacak.

09.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:42
Coca-Cola Türkiye, 100 bin

Coca-Cola Türkiye'nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla düzenlediği Kız Kardeşim Projesi 100 bin kadına ulaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye'nin, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamında bugüne kadar 30 ilde verilen eğitimler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren 81 ilde düzenlenecek.

Kız Kardeşim gönüllüleri yıl boyunca kadınlara girişimcilik, bilişim, finansal bilinç ve iletişim müfredatında eğitimler verecek.

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemek amacıyla düzenlenen proje, 100 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, dünyanın dört bir yanında sosyoekonomik fırsatlar oluşturmayı ve daha iyi bir ortak gelecek için, insanların refahına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Stoichkova, şunları kaydetti:

"Kadınların global ekonominin şekillendirilmesinde dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Toplumların temel taşlarından biri olan kadınlar işimizin yerel ve global düzeydeki başarısında da kritik öneme sahip. Kız Kardeşim Projesi ile sosyal ve ekonomik hayatta 20 bini aşkın kadına destek sağladık.

Projemiz, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına, öğretim görevlisinden öğrenciye kadar farklı profilden birçok kadına ulaştı. Kız Kardeşim Projesi, Coca-Cola'yı heyecanlandıran ve gururlandıran bir proje olarak yolculuğuna güçlenerek devam ediyor."

Kaynak: AA

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