Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Haberler

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Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Coca Cola, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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