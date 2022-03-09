Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi