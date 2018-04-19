Coca Cola Poşete Girdi, Dondurulmuş Coca-Cola Coke Japonya'da

Coca Cola Poşete Girdi, Dondurulmuş Coca-Cola Coke!



Poşette Dondurulmuş Coca Cola, Coca Cola Frozen Lemon Japonya'da Satışta

Coca Cola Frozen ilk kez Japonya'da Ortaya Çıktı. Coca Cola Frozen Lemon, Poşette Dondurulmuş Cola Japonya'da Satışa sunuldu.

Dünyaca bilinen içecek markasının son hedefi dondurulmuş İçecek Cihazları. Coca Cola Slushie Sürümünü Japonya'da satışa sunmuş görünüyor.

Coca Cola'nın yeni sürümü Yeni Poşette Dondurulmuş Kola.

Coca-Cola Frozen Lemon olarak adlandırılan yeni ürünü 100 farklı prototip ile 8 yıl boyunca test edilmiş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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— ???????—? (@livedoornews) 12 Nisan 2018

Poşette Dondurulmuş Coca-Cola TADI Nasıl?



SoraNews 24'e göre Cola'nın yeni dondurulmuş sürümü "Ferahlatıcı Bir Şerbet Hissi" uyandırıyor.

Yeni Buzlu Cola Cola Coke'un yanında Dondurulmuş Fanta'nın Turuncu ve Üzümlü Sürümleri de ilk kez ortaya çıkmış oldu. Japonya'da çeşit bol.

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— 8239(????)????♥ (@8239Berry) 16 Nisan 2018

Şirket, Japon pazarında her yıl 1000'den fazla farklı içecek çıkardığını ve bunlardan sadece bir kaç tanesi hayatta kalıyor diyor.

https://www.teknotalk.com/coca-cola-posete-girdi-dondurulmus-coca-cola-coke-japonya-63303/