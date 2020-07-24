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Coca-Cola'nın yeme-içme sektörüne desteği sürüyor

Coca-Cola, temmuz ayında başlattığı "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasından sonra şimdi de Türkiye'nin dört bir yanında, yeme-içme sektöründe hizmet veren 500'ü aşkın işletmenin tanıtımını yapacak.

Coca-Cola'nın yeme-içme sektörüne desteği sürüyor
24.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:44

Coca-Cola, temmuz ayında başlattığı "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasından sonra şimdi de Türkiye'nin dört bir yanında, yeme-içme sektöründe hizmet veren 500'ü aşkın işletmenin tanıtımını yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme–içme sektörü ve çalışanlarına yönelik verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

Coca-Cola, yeni normal döneminde müşterileriyle tekrar buluşan küçük restoranlar ile yerel zincirlere tanıtım desteği verecek. Türkiye genelindeki 500'ü aşkın noktada, işletme çalışanlarının müşterileri davet eden, tanıtıcı görselleri hedeflemeli dijital display yayınları üzerinden paylaşılacak. Müşteriler kendi bölgelerindeki özledikleri mekanların yeniden kapılarını açtığı müjdesini Google aramalarında görebilecek.

Coca-Cola Türkiye aynı amaçla, hem tüketiciye fayda sağlamak, hem de satış noktalarını desteklemek hedefiyle toplam 1,5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye ettiği "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasına ise temmuz ayından başlatmıştı.

"Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasına, Coca-Cola'nın online promosyon platformu "DahaDaha" uygulamasından ulaşılmaya devam ediyor. DahaDaha uygulamasında kod oluşturan ilk 1,5 milyon kişi Coca-Cola Orijinal Tat 200 ml kutu ya da Coca-Cola Şekersiz 200 ml kutu ve Coca-cola 330 ml kutu ürünlerinden birini seçili satış noktalarından ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Kaynak: AA

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