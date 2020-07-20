Coca-Cola İçecek'ten daha sürdürülebilir bir gelecek için 71 yeni proje Coca-Cola İçecek (CCI), 2019 yılında çevre yönetim yaklaşımı kapsamında "enerji yönetimi ve iklim değişikliği", "su yönetimi", "sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi" alanlarına odaklanarak 71 yeni projeyi hayata geçirdi.

Coca-Cola İçecek (CCI), 2019 yılında çevre yönetim yaklaşımı kapsamında "enerji yönetimi ve iklim değişikliği", "su yönetimi", "sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi" alanlarına odaklanarak 71 yeni projeyi hayata geçirdi.

CCI açıklamasına göre, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanarak üretim hacmini ve kalitesini artırmayı hedefleyen CCI, 2019 yılında hayata geçirdiği projeleri derleyen 12. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, şirket, çevre yönetim yaklaşımı kapsamında "enerji yönetimi ve iklim değişikliği", "su yönetimi", "sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi" alanlarına odaklanarak 71 yeni projeyi hayata geçirdi.

CCI, operasyonlarını sürdürdüğü coğrafyalarda çevresel etkisini en aza indirerek daha az atık üretme, toplam karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve su yönetimi çalışmalarının kapsamını genişletmeyi sürdürürken, bu alandaki performansını Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartları çerçevesinde şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam ediyor.

Tacikistan'ın da dahil edilmesiyle kapsamı daha da genişleyen raporda geri dönüşüm, toplum ve gönüllülük projeleri ile verimli su ve enerji kullanımı öne çıkan odak konuları oldu.

12 milyar litre suyu doğaya geri kazandırdı

2013 yılından bu yana Birleşmiş Milletler "Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi"nde listelenen ilk ve tek Türk şirketi olan CCI, faaliyet gösterdiği 10 ülkenin 7'sinde enerji tüketimini 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13,6 azaltarak 526 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik tasarrufu elde etti.

Şirket, hayata geçirdiği toplum projeleriyle toplam 12 milyar litre suyu doğaya geri kazandırırken, aynı zamanda operasyonel mükemmellik projeleri ile 130 bin metre küp su tasarrufu sağladı.

CCI hayata geçirdiği verimli enerji ve su tüketimi projeleri ile çevreyi korurken 2,09 milyon dolar tasarruf sağladı. CCI'ın özellikle Türkiye operasyonu küresel Coca-Cola sistemi içinde en verimli su ve enerji kullanan operasyonlardan biri oldu.

"2019 çalışmalarımızın kapsamını genişlettiğimiz bir yıl oldu"

Açıklamada verilen bilgilere göre, 2019 yılında İş Dünyası Plastik Girişimi'ne dahil olan CCI, operasyonel süreçlerinde ve lojistik ağında verimliliği artırıcı çalışmaları ve geri dönüşümlü cam şişe uygulamaları ile yılda 30 milyon ağacın temizleyebildiği 300 bin tondan fazla karbondioksit oluşumunun önüne geçti.

Türkiye ve Pakistan'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik ile genç ve kadınların ekonomik ve toplumsal olarak güçlendirilmesi odaklı sosyal sorumluluk projelerine 2019 yılında bin 80 gönüllü CCI çalışanı katıldı.

Projeler kapsamında 25 bini girişimci kadınlardan oluşan toplam 115 bin kişiye destek sağlandı.

Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, rapor ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"2019, sürdürülebilirlik projelerimize hız kazandırdığımız ve operasyonlarımız genelinde çevresel etkimizi en aza indirerek daha az atık üretme, toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimi çalışmalarımızın kapsamını genişlettiğimiz bir yıl oldu. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir dünya amacıyla 2019 için belirlediğimiz hedefleri yakalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye fabrikalarımızdaki atık geri dönüşüm oranı 2019 yılında yüzde 98,1'e ulaştı. Tüm paydaşlarımızla Türkiye'de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilirlik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Rapora https://sustainability.cci.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA