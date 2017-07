Coca-Cola İçecek, "En Yüksek" Kredi Notuna Sahip Türk Şirketi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden notunu "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltti.



Not artışıyla CCI, Türkiye'de "en yüksek" kredi notu ile derecelendirilen şirket oldu.



Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings, CCI'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltti.



Fitch Ratings, CCI'nın yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ise "BBB" olarak teyit etti.



Notların görünümü ise "durağan" olarak belirtildi. CCI'ın "BBB" olan notu, Türkiye'nin ülke notunun iki kademe, ülke tavan notunun ise bir kademe üzerinde yer alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, şirketin kredi notunun yükseltilmesinin, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik çabalarının olumlu sonuçlar verdiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirterek, "Yabancı yatırımcılar nezdinde şirketimize olan güven ve ilgi artarken, verimliliğimizi ve potansiyelimizi Türkiye'nin kalkınmasına destek olmak, ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak için kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Coca-Coca İçecek açıklamasında, Fitch Ratings'in konuyla ilgili değerlendirmelerine de yer verildi. Fitch Ratings açıklamasında, şunlar kaydedildi:



"CCI'nın yabancı para ve yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notları The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkisiyle, azalan transfer ve konvertibilite riskine dair Fitch'in görüşünü yansıtmaktadır. Bu derecelendirme, CCI'ın sektöründeki sağlam konumunun, marka portföyünün kalitesinin, Türkiye ve Orta Doğu'daki büyüme potansiyelinin, tutarlı fiyatlandırma politikasının ve farklı ekonomik koşullarda bile kar marjını koruyabilmesinin bir sonucu olarak verilmiştir."