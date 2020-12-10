Coca-Cola İçecek Best Business Awards'ta "Üstün Destek Ödülü"nün sahibi oldu
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Coca-Cola İçecek Best Business Awards'ta "Üstün Destek Ödülü"nün sahibi oldu

10.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:05
Coca-Cola İçecek Best Business Awards'ta

Coca-Cola İçecek (CCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin en başından itibaren hızla hayata geçirdiği salgınla mücadeleye yönelik uygulamaları ile kendi alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen uluslararası Best Business Awards'tan ödülle döndü.

Coca-Cola İçecek (CCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin en başından itibaren hızla hayata geçirdiği salgınla mücadeleye yönelik uygulamaları ile kendi alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen uluslararası Best Business Awards'tan ödülle döndü.

Şirket açıklamasına göre, CCI'nın Kovid-19 salgını sürecinde bugüne kadar çalışanları, paydaşları ve farklı ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği değer yaratan uygulamalar, 2020 Best Business Awards Kovid-19 Sürecinde Olağanüstü Destek kategorisinde Üstün Destek Ödülü'ne layık görüldü.

Pandeminin en başından beri insan sağlığı ve güvenliğini işinin merkezine yerleştiren CCI, bu süreçte 10 ülkede 8 bin 500 çalışanıyla güçlü bir bağ kurması, çalışanları, bayileri ve toplumun farklı kesimlerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı iletişim, güvenli yönetim stratejisi ve yardım çalışmaları ile ödülü almaya hak kazandı.

CCI, geçtiğimiz kasım ayında 12. Sürdürülebilirlik Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen "2020 Spotlight Awards İlk 100" sıralamasında birinci sırada yer almış, raporun web sitesi de ödüllendirilmişti.

Best Bussiness Awards'da kazananlar, geniş bir bağımsız uzman jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucu belirleniyor.

Açıklamada yer verilen Best Bussiness Awards jürisi değerlendirmesinde, "CCI'nın personel, bayiler ve kamuoyuna yönelik geniş kapsamlı sanal iletişim stratejisi, bilgi videoları ve Üst Yönetici'den (CEO) canlı yayınlar da dahil olmak üzere, şirketin normale en yakın şekilde çalışmasına yardımcı oldu. Mükemmel iletişim ve güvenli yönetim stratejisinin sonucu, CCI'nın üretim operasyonlarını tam kapasite ile sürdürmesi inanılmaz bir başarı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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