Coca-Cola'dan "yeni Coca-Cola Zero Sugar"
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Coca-Cola'dan "yeni Coca-Cola Zero Sugar"

Coca-Cola'dan 'yeni Coca-Cola Zero Sugar'
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Coca-Cola, ikonik Coca-Cola orijinal tadına yakın, lezzetli ve ferahlatıcı yeni Coca-Cola Zero Sugar'ı tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Coca-Cola, ikonik Coca-Cola orijinal tadına yakın, lezzetli ve ferahlatıcı yeni Coca-Cola Zero Sugar'ı tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yeni tadı ve yeni ambalaj tasarımı ile Coca-Cola Zero Sugar, tercihini şekersiz ürünlerden yana kullanan Coca-Cola severlere yeni bir lezzet sağlıyor.

Yeni Coca-Cola Zero Sugar, Güney Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de satış noktalarında tüketicilere sunulmaya başlandı. Şekersiz bir tarife sahip olan Coca-Cola Zero Sugar'ın ferahlatıcı ve lezzetli yeni tadı ile tüketicilere Coca-Cola Orijinal Tat'ına daha yakın bir tat sunuluyor.

Yenilenen ambalaj ve tasarımlarda, ikonik Coca-Cola logosunu ön plana çıkarırken, Coca-Cola markasının evrensel olarak tanınan kırmızı rengi tasarımda temel alınmış. Sadeleştirilen yeni tasarımla birlikte, siyah renge çevrilen Coca-Cola logosu görsel bir ikon olarak etiketin en üstüne yerleştirildi.

"En iyi Coca-Cola mı?" sorusunun etrafında örülen Coca-Cola Zero Sugar'ın yeni reklam kampanyası, bu yeni lezzetin kimi tüketiciler için en iyi Coca-Cola olabileceği öngörüsüyle paylaşılıyor. Reklam kampanyası, TV, dijital ve OOH kanallarıyla tüketicilere ulaşarak onları da sosyal medya üzerinden yeni Coca-Cola Zero Sugar'ı deneyimlemeye çağırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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