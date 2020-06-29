Coca-Cola'dan satış noktalarını destekleyen kampanya
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Coca-Cola'dan satış noktalarını destekleyen kampanya

Coca-Cola, normalleşme süreciyle birlikte hem tüketiciye fayda yaratma hem de satış noktalarını destekleme hedefiyle hayata geçirdiği "Aç Kendini Hayata" projesi kapsamında "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasını başlattı.

Coca-Cola'dan satış noktalarını destekleyen kampanya
29.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:46

Coca-Cola, normalleşme süreciyle birlikte hem tüketiciye fayda yaratma hem de satış noktalarını destekleme hedefiyle hayata geçirdiği "Aç Kendini Hayata" projesi kapsamında "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasını başlattı.

Coca-Cola Türkiye açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen günlük hayatın normale dönüşüne katkıda bulunmak, tüketiciye fayda oluşturmak ve satış noktalarını desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği "Aç Kendini Hayata" projesi kapsamında 1,5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye edecek.

"Bu Coca-Cola Bizden" kampanyasına, Coca-Cola'nın online promosyon platformu "Daha Daha" uygulamasından ulaşılabilecek. Söz konusu uygulamaya üye olan ve kod oluşturan ilk 1,5 milyon kişi, "Coca-Cola Orijinal Tat 200 ml kutu, Coca-Cola Şekersiz 200 ml kutu", ürünlerinden birini seçili satış noktalarından ücretsiz olarak temin edebilecekler.

Açıklamaya göre, temmuz ayı itibarıyla kampanyaya katılacak, seçili restoran ve satış kanallarında, 330 ml Coca-Cola'nın hediye olarak sunulmaya başlanacak.

Kampanyaya "Daha Daha" mobil uygulaması veya "www.dahadaha.com" üzerinden üye olunarak katılım sağlanabilecek. Uygulama üzerinden aldığı QR kodunu, kampanyaya katılmayı kabul eden satış noktalarına ileten katılımcılar, sevdikleri Coca-Cola tatlarından oluşan hediyelerini teslim alacaklar.

Kaynak: AA

Manşet

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