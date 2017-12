Cobra Iı" Düşmana Korku Salıyor (2)

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Otokar tarafından sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan Cobra ll, geliştirilmiş özellikleri sayesinde Türk emniyet güçlerinin gözde araçları arasında yer alıyor.



Meskun mahal ve kırsal alanlarda her türlü koşullarda yüksek hareket kabiliyetine sahip 30 ton ağırlığındaki Cobra ll, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tam bağımsız süspansiyon sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, lastiklerdeki "Patlak Gider" özelliği ve ABS özellikli diskli fren sistemi sayesinde her türlü zorlu arazide kolayca hareket edebiliyor.



Arttırılmış balistik ve mayın korumasının yanı sıra yüksek taşıma kapasitesine sahip Cobra ll, entegre gündüz ve gece kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücüsüne kolayca manevra yapabilme imkanı sunuyor.



Tüm kritik operasyonel görevlere cevap verecek şekilde donatılan Cobra ll, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevlerde kullanılıyor.



Patlayıcılara karşı üstün koruma sağlıyor



Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998'li yıllarda devreye alınan ve bugüne kadar geliştirilen Cobra'nın dünyanın 30 ülkesinde olduğunu söyledi.



Aracın dünyanın değişik coğrafyaları ve iklim koşullarında kullanıcıların farklı tehditleri karşısında kullanıldığını ve çok başarılı olduğunu vurgulayan Görgüç, "Bütün bu Cobra'dan öğrendiğimiz istekleri ve geri beslemeleri, gelişen teknolojiler ve gelişen tehdide göre yeni baştan tasarlamak üzere Cobra ll ile yola çıktık. 4-5 senelik mühendislik ve Ar-Ge çalışmasının ürünüdür. Çok değişik, çok farklı prototipler yaptık, aracı mükemmelleştirdik ve Cobra ll oluştu. Cobra ll bu anlamda kendi sınıfındaki birçok benzer araçtan gerek performans, gerek koruma açısından farklı bir araç." diye konuştu.



Görgüç, gelecek yıllarda Cobra ll'nin de Cobra l gibi yurt dışında çok daha başarılı olacağını, en az onun kadar hatta ondan daha fazla ülkelerde kullanılabileceğini düşündüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Cobra ll, TSK ve emniyet güçlerinde kullanılıyor. Bunların siparişlerini aldık, teslimatlarını yaptık. Hala şu anda üretimi devam ediyor. Onun dışında ihracatına da başladık. Şu anda hem bir yabancı ülkede hem de Birleşmiş Milletler envanterine Cobra ll girmiş vaziyette. Önümüzdeki yıl da bunların artacağını, giderek daha fazla Cobra ll'nin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Görüldükçe, aracımızın yaygınlaşması artacaktır. Performansı kullanıcılar tarafından anlaşıldıkça giderek artacaktır. O yüzden ümitliyiz."



Monokok yapıda olan Cobra ll'nin şasesinin olmadığını aktaran Görgüç, tamamen zırhlı bir kutudan oluştuğunu vurguladı.



"Çevre 360 derece gözetlenebiliyor"



Zırhın pozisyonuna göre kimyasal ve fiziksel özelliklerinin de farklı olduğunu ifade eden Görgüç, "Tamamen kaynakla üretilmiş monokok yapıda bir araç. Yan ve aracın altında olacak patlamalarda oldukça etkin bir yöntem. Patlayıcılara karşı hem üstün bir koruma sağlıyor hem de aracı oldukça hafif tutabiliyor. Dolayısıyla Cobra ll, benzer korumayı sağlayan benzer araçlardan dikkate değer şekilde oldukça hafif. Hafiflik de tabii ki işletme masraflarını düşüren, yakıtı düşüren ve aslında arazide hafif olmasıyla daha fazla esneklik ve ataklık sağlayan bir özellik." şeklinde konuştu.



Serdar Görgüç, 4x4 bir araç olan Cobra ll'nin 4 tekerinin de sürekli tahrik içerisinde olduğunu dile getirerek, araca ilişkin şu bilgileri aktardı:



"Bir merkezi diferansiyel var, 4 tekere de sürekli tahrik geliyor. 360 beygirlik bir dizel motoru var. Bunun dışında bağımsız, helezon yaylı süspansiyon sistemi var. Bu çok farklı zor arazi koşullarında aracın yüksek hızda arazide ilerlemesini sağlıyor. Lastikleri patlak gider lastik. Dolayısıyla herhangi bir kurşun geldiğinde aracın yolda kalması söz konusu değil, görevine devam edebiliyor. Bunun dışında araçta kullanıcıya gerekecek özellikler var. Personel veya motor bölmesinde iç-dış yangını söndürecek yangın bastırma sistemi, herhangi bir tehdit altında kullanılabilecek sisleme lançerleri var. Cobra ll'nin bir özelliği de tüm elektrik sistemi konvansiyonel değil özel bir yapıda. Dolayısıyla gelişen teknolojilere göre aracın içine farklı farklı elektronik sistemlerin adapte edilmesi ve kullanılması oldukça kolay.



Cobra'nın sürücüsünün önündeki gösterge paneli bilgisayar gibi çalışıyor. Oradan aracın tüm fonksiyonlarını kontrol etmeniz, görmeniz veya müdahale etmeniz, araçta herhangi bir arıza geldiğinde sizi uyarması mümkün. Sürücü normalde balistik camlardan önünü görüyor ama ayrıca sürücü için termal kamera var. Sürücü tüm farlarını kapatıp gece karanlıkta hiçbir ışığı yakmadan termal kamera vasıtasıyla ilerleyebiliyor. Bütün bu ön ve arka termal görüntüleri de önündeki ekrandan görerek gidiyor. Aracımıza yine kullanıcılarımızın isteklerine göre çok farklı kuleler takabiliyoruz. Yine kullanıcının isteğine göre 3 farklı silah sistemi de takılabiliyor, içeriden nişancı tarafından etraf 360 derece gözetlenebiliyor, tespit, teşhis yapılabiliyor ve gerektiğinde kule kullanılabiliyor."



"Birçok göreve uygun olarak tasarlandı"



Aracın standart kulesinin haricinde araç içindeki personelin kendi şahsi silahlarını kullanabileceği atış mazgallarının olduğunu belirten Görgüç, personelin gerektiği anda kuleden bağımsız olarak aracın ön, arka, sağ ve solda bulunan mazgallardan dışarıya müdahale edebileceğini kaydetti.



Koltukların da tamamen mayına dayanıklı olduğunu anlatan Görgüç, "Araca gelecek herhangi bir sademeden dolayı personele alttan veya yandan herhangi bir güç gelmez. Çok özel patentli koltukları vardır. Bütün amacımız, ürünlerimizin kullanıcıya iyi hizmet vermesi, kullanıcıların beklentilerinin üzerinde hizmet verebilmesi. Onun için burada her türlü teknolojiyi kullanıp ürünlerimizi dünya çapında rekabet edebilecek ürünler olarak geliştirme çabası içerisindeyiz." diye konuştu.



Cobra ll'nin yapısının birçok göreve uygun olarak tasarlandığını vurgulayan Görgüç, devriye amaçlı personel taşıyıcı, komuta kontrol, sınır gözetleme veya keşif amaçlı, ambulans, yaralı tahliye aracı, silah taşıyıcı platform gibi farklı farklı silahları taşıyabilecek bir yapısının olduğunu kaydetti.



TSK'ya bu yıl "Sınır Fiziki Güvenlik Projesi" çerçevesinde teslim edilen Cobra ll'lerin 4 kişilik olduğunu fakat üstünde uzun mesafeli kara gözetleme radarı ve uzun mesafeli termal ve gündüz görüş sistemlerinin olduğunu dile getirdi.



Aracın daha çok sınır ötesini izlemek, sınır ötesinde olabilecek herhangi bir hareketlenmeyi kilometrelerce öteden tespit edip bir önceki üsse iletebilmek amaçlı tasarlandığını vurgulayan Görgüç, "Bu gibi özel görev araçlarının da adapte edilebilirliği hem Cobra'nın platformu hem de içindeki elektronik altyapıdan çok kolay ve mümkün. Araç bu yönleriyle gelişen teknolojilere kolayca adapte edilebildiği için biz de önümüzdeki günlerde birçok farklı tipte Cobra'yı yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.