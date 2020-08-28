Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı

Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandıVAN'ın Erciş ilçesinde hem çobanlık yapıp, hem de üniversiteye hazırlanan Muhammet Taş (19), girdiği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde ederek, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp...

28.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:02

Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı

VAN'ın Erciş ilçesinde hem çobanlık yapıp, hem de üniversiteye hazırlanan Muhammet Taş (19), girdiği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde ederek, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı. Taş'ın başarısı ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Erciş'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat ve ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Taş, ilkokul yıllarından beri ailesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken, koyunların yanında test çözerek, üniversiteye hazırlandı. Okulun son yılında dershaneye de kayıt yaptıran Taş, 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 gün önce açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, tıp fakültesini kazanarak ailesine büyük mutluluk yaşattı. 506,80527 puan alarak 10'uncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'ÇOBANLIK YAPARAK ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANDIM'

Taş, "İlkokul yıllarından beri çobanlık yaparak, aileme katkıda bulunuyorum. Bir yandan da okulumu okudum. Koyunları araziye götürürken, kitaplarımı da alıp derslerime çalışıyordum. Görme engelli 55 yaşındaki amcam Elfesi Taş'ın omuriliğinde bir sıkıntı olunca, 2011 yılında İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Orada amcamı ameliyat eden doktorun mütevazı ve sıcak davranışı beni çok etkiledi. O gün bir hedef seçtim ve beyin cerrahı olmak istedim. Daha sonra da üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladım. Çalışmalarımı çobanlık yaptığım koyunların arasında yaptım. Okulun son yılında dershaneye kayıt yaptırıp, yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. 506 puanla ilk 11 bin kişi arasına girerek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum" dedi.

'GURURLUYUZ, MUTLUYUZ'

İnşaat işleri ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ferkuşat Taş ise tıp fakültesini kazanan oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Taş, "Muhammet çobanlık yaparken de derslerine çalışan, çok çalışkan bir çocuktu. Eşim, Muhammet için hep 'çok zeki bir çocuk, büyüyünce adam olacak' derdi. Tıp fakültesini kazandığı için çok mutluyuz, çok gururluyuz" dedi. Anne Taş da oğlunun tıp fakültesini kazanarak hedefine ulaştığını, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı 3. Sayfa
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Defne Samyeli Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 12:02:20. #1.14#
title