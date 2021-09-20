Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor - Haberler
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Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Güncel

Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı üniversite sınavlarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Adem Aydın, bölümden mezun oldu.

Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

ELAZIĞ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı üniversite sınavlarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Adem Aydın, bölümden mezun oldu. Elazığ'da bir hukuk bürosunda stajyer avukatlık yapan Aydın, şimdi de savcı olmak için sınavlara hazırlanıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Adem Aydın, ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yaparak eğitim hayatını sürdürdü ve çocukluk hayali olan hukuk fakültesi için gecesini gündüzüne katarak ders çalıştı. İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Aydın, pandemide üniversitelerin uzaktan eğitim olmasıyla köyüne dönerek hem çobanlık yaptı hem de derslerine çalıştı. Hayalini kurduğu üniversiteden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yapan Aydın, şimdi de hakim ve savcılık sınavına hazırlanmaya başladı. İleride savcı olmak istediğini belirten Aydın, anne ve babasının desteği ile başarıya ulaştığını söyledi.

Küçüklükten beri köyde ailesiyle küçükbaş hayvancılık yaptığını belirten Adem Aydın, "İlkokul ve ortaokulu köyümüzde bulunan okulda hem aileme yardım ederek hem de derslerime çalışarak tamamladım. Liseyi Elazığ'da bulunan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinde okudum. Lise eğitimime devam ederken ara tatillerde ve yaz tatillerinde yine köyümüze giderek anne ve babama köy işlerinde yardımcı oldum. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlandım. Çocukluktan beri en büyük hayalim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmak ve buradan mezun olup alanında çok başarılı bir savcı olmak. Şuan mevcut durumda, liseyi bitirdiğim zaman girdiğim ilk sınavda Türkiye'de ilk 3 bine girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştim. Sonra hem fakülte eğitimime devam ettim aynı zaman da yine yazları ve ara tatillerde köye ailemin yanına gelerek burada işlerimize yardımcı oldum. Özelikle 2020 yılının başında ortaya çıkan pandemi kısıtlamalarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesiyle köye gelmek zorunda kaldım. Teknolojik imkanların sınırlı olması aynı zamanda internetin de yeterli derecede çekmemesi derslerimde zorlanmama sebep olsa bile 4 yılık eğitimimi üniversiteden Onur öğrencisi olarak mezun oldum. Şuan mevcut durumda Elazığ'da bir ofiste avukatlık stajımı başlattım, bir yandan da hakimlik savcılık sınavına çalışıyorum. Yıl sonunda gireceğim sınavı kazanıp, başarılı bir savcı olacağıma inanıyorum. Benim bu başarımdaki en büyük emek bana her koşulda nice zorluklara rağmen ve imkansızlar içinde hep destek olan annem ve babam sayesindedir" dedi.

Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor

Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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