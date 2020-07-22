Çobanlık yapan "kitap kurdu Suzan"a Türkiye'den kitap yağdı
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Çobanlık yapan "kitap kurdu Suzan"a Türkiye'den kitap yağdı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ailesine ait koyunlara çobanlık yaparken elinden kitabını düşürmeyen Suzan Keskin'e, Türkiye'nin farklı illerinden kitaplar gönderildi, genç kızın eğitim masrafları ise bir iş adamı tarafından karşılanacak.

Çobanlık yapan
22.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:26

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ailesine ait koyunlara çobanlık yaparken elinden kitabını düşürmeyen Suzan Keskin'e, Türkiye'nin farklı illerinden kitaplar gönderildi, genç kızın eğitim masrafları ise bir iş adamı tarafından karşılanacak.

Adnan Menderes Mahallesi'nde "kitap kurdu" olarak tanınan, Milas Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Suzan Keskin'in kitap sevgisi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından haberleştirildikten sonra, farklı kentlerden genç kıza destek geldi.

Bu süreçte Suzan Keskin'e ulaştırılmak üzere AA Aydın Bürosuna gönderilen 100 kitap, ailenin yaşadığı çiftliğe götürüldü. Haberin ardından Türkiye'nin birçok kentinden de Keskin'e kitap gönderildi.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti de yine genç kıza kitap desteğinde bulundu.

Aydınlı iş adamı Ahmet Emin Kırkuşu, Keskin'e eğitim yaşamı boyunca burs sözü verdi.

Suzan Keskin, AA muhabirine, haberinin yapılmasının ardından çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını söyledi.

Gördüğü desteğin, kendisini hedeflerine daha da sıkı bağladığını vurgulayan Keskin, şöyle konuştu:

"Bu mutluluktan daha fazla bir şey... Haberin çıkmasında vesile olanlara teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu kitapları almak, onları okuma arzusu çok güzel. Çünkü kitapları okumak, bana çok farklı duygular hissettiriyor. Artık daha çok çalışacağım. İnsanların bana ilgi göstermesi, destek vermesi beni çok mutlu etti. Artık hedeflerime daha sıkı sarılıp daha emin adımlarla gideceğim. İnşallah doktorluk hayalimi gerçekleştirip bana güvenlerinin desteğini boşa çıkarmayacağım."

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan da okumanın çok önemli olduğu bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

AA'nın haberinden çok etkilendiklerini dile getiren Ulucan, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla aldığımız kitapları kendisine teslim ettik. Okumanın sadece kitapla kalmaması gerektiğini düşünerek Suzan'a bol bol da gazete okuması tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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