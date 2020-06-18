Çobanlık yapan genç av tüfeğiyle babasını yaraladı
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan bir genç, av tüfeğiyle yanlışlıkla babasını yaraladı.
18.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:45
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan bir genç, av tüfeğiyle yanlışlıkla babasını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Eşen Mahallesi'nde çobanlık yapan E.A (46) sabah saatlerinde evde av tüfeğiyle oynarken ateş alması sonucu babası R.A'yı (78) başından yaraladı.
Ağır yaralanan R.A, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.A. ise Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA