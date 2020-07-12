Çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu.
12.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:00
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yürecik köyünde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.A'nın (18) karnından tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cesedi otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA