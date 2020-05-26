Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı
Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı Manavgat Yaylaalan Mahallesi'nde çobanların ısınmak için yaktığı ateş orman yangını çıkardı.
Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı
Manavgat Yaylaalan Mahallesi'nde çobanların ısınmak için yaktığı ateş orman yangını çıkardı.
ANTALYA - Antalya'da çobanların ısınmak için yaktığı ateş sebebiyle ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Manavgat'ta bağlı Yaylaalan Mahallesi Avason Beli mevkiinde sabah saat 09: 30 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 ilk müdahale, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden 1 itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 300 metrekare orman alanının zarar gördüğü yangının, çobanların ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.
Kaynak: İHA