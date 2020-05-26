Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı
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Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı

Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı Manavgat Yaylaalan Mahallesi'nde çobanların ısınmak için yaktığı ateş orman yangını çıkardı.

26.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:46

Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı

Manavgat Yaylaalan Mahallesi'nde çobanların ısınmak için yaktığı ateş orman yangını çıkardı.

ANTALYA - Antalya'da çobanların ısınmak için yaktığı ateş sebebiyle ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ta bağlı Yaylaalan Mahallesi Avason Beli mevkiinde sabah saat 09: 30 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 ilk müdahale, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden 1 itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 300 metrekare orman alanının zarar gördüğü yangının, çobanların ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı.

Çobanların yaktığı ateş orman yangını çıkardı

Kaynak: İHA

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