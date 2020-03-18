Çobanların soğuk havada 'Kuzu' nöbeti Çobanların soğuk havada 'Kuzu' nöbeti Kayseri'nin Develi ilçesinde çobanlar, yeni doğan kuzuların soğuktan ölmemesi için soğuk havada nöbet tutuyor.

Çobanların soğuk havada 'Kuzu' nöbeti

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde çobanlar, yeni doğan kuzuların soğuktan ölmemesi için soğuk havada nöbet tutuyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, çobanları vurdu. Soğuk hava, koyunların kuzulama döneminde den gelince, çobanlarda kuzuların soğuktan ölmemesi için nöbet tutmaya başladı.

2-3 Gündür koyunların başında nöbet tutan ve 1 saat dinlenme sırasında 3 tane kuzusu ölen Nail Çobanoğlu, "Dün akşam 3 tane kuzumuz öldü. Kuzularımızın ölme sebebi; kuzular baya fazla olduğu için ahırlara fazla mal sokamıyoruz. Seyrek seyrek ahıra koymak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle koyun ve kuzuların bazıları dışarıda kalıyor. Bu gece de kar birden yağdığı için saat beşe kadar bekledim. 17 koyun kuzuladı, kuzulayanı içeri aldım. 2-3 gündür bunu yaptığım için saat 5 ile 6 arası yorulduğumdan dolayı eve geçtim. 6'da geldiğimde 3 tane yeni doğan kuzuyu ölü olarak buldum. Bu ölen kuzuların kokularını diğer ikiz kuzulardan birine sürteceğim ve bunların anneleri o kuzuyu kendi kuzusu sanıp besleyecek" ifadelerini kullandı.

Çobanoğlu ayrıca, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü aynı bugün içinmiş. Mart kapıdan baktırdı, kazma küreği yaktırdı" dedi.

Kaynak: İHA