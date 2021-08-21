Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Orun Mahallesi'nde, hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus T., Mehmet G.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Mehmet G.'nin babası Mustafa G. (57) de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus T.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Mehmet G. ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Hande Yener Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Muslera Gervinho Lionel Messi Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:52:42. #1.16#

title