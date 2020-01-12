Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı
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Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

Isparta'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede Antalya'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.

12.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:50
Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede 'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.

Merkeze bağlı köyünde çobanlar, bir arazide buldukları telefonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Ekipler, inceledikleri telefonun, bir televizyon kanalında 6 ve 10 Aralık'ta yayınlanan programda ailesinin kayıp olarak bildirdiği Hasan Bülbül'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, telefonun bulunduğu Koca Yatak mevkisinde arama çalışması başlattı. Bülbül'ün cesedine, telefonun bulunduğu bölgeden yaklaşık 600 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Kaynak: AA
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