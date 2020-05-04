Çobanların bulduğu 2 yavru kurt, biberonla beslendi

IĞDIR'da, çobanlar tarafından bulunan 2 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

IĞDIR'da, çobanlar tarafından bulunan 2 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

Merkez Halifeli beldesi kırsalında, çobanlar tarafından 2 kurt yavrusu bulundu. İhbar üzerine Halfeli beldesine giden Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru kurtları alarak müdürlüğe getirdi. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu tarafından tedavileri yapılan ve biberonla beslenen yavru kurtlar, Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.Yetkililer, gün boyu beklemelerine rağmen anneleri yuvaya gelmediği için bir aylık oldukları tahmin edilen kurtları alarak, ölümden kurtardıklarını belirtti.

Kaynak: DHA