Çobanlar üretimin devamı için işlerinin başındalar

Çobanlar üretimin devamı için işlerinin başındalar Çoban Hasan Hüseyin Oruç: "Bu hayvanlar dışarı çıkmak zorunda" "Korona bizi etkilemez" İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan çobanlar, üretimin devamı için hayvanlarını otlatmaya devam ediyorlar.

Çobanlar üretimin devamı için işlerinin başındalar

Çoban Hasan Hüseyin Oruç: "Bu hayvanlar dışarı çıkmak zorunda"

"Korona bizi etkilemez"

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan çobanlar, üretimin devamı için hayvanlarını otlatmaya devam ediyorlar.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında bazı meslek gruplarındaki vatandaşlar, hizmetlerin ve üretimin devamının sağlanması için kısıtlamanın dışında kalıyor. Tarımsal üretimin devamlılığı için kısıtlama dışında bırakılan mesleklerden birisi de çobanlık. Besi hayvanlarının sağlığı ve üretimin sürdürülebilmesi için çobanlar işlerini gayretle sürdürmeye devam ediyorlar. Hayvanlar şehir merkezlerinden uzaktaki yeşil alanlarda otlatılıyor. Eskişehir'in Muttalip Mahalesi'nde ikamet eden çoban Hasan Hüseyin Oruç da mesleğini canla başla sürdüren vatandaşlardan birisi. Oruç, üretimin durmaması için her gün koyunlarını otlatmaya devam ediyor.

"Bu hayvanlar dışarı çıkmak zorunda"

Şehir merkezlerinden uzakta, açık alanlarda yaşadıkları için korona virüsün kendilerini etkilemeyeceğini öne süren Hasan Hüseyin Oruç, "Korona bizi ekilemiyor. Biz kalabalık ortamda değiliz ve insanlardan uzağız. Korona olsa da olmasa da bu hayvanlar dışarı çıkmak zorunda. Sadece bizim hayvanlarımız değil, Kediler, köpekler, güvercinler var bunları da düşünmek lazım. Bunlar aç susuz. Vatandaşlarımızın temkinli bir biçimde hayvanlara bakması lazım. Mecbur çıkmak zorundayız. Şimdi bu hayvan aç, susuz olmaz. Bir de biz insanlardan uzağız dediğim gibi. Kalabalık ortamlar tehlikeli. Günde 8-10 saatimiz kırsal bölgede geçiyor. Çiftçisi, hayvancılıkla uğraşanı günlerimiz burada geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA